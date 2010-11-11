АМК почав перевіряти виликих операторів нафторинку

Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав перевіряти великих операторів ринку нафтопродуктів у зв'язку з підвищенням роздрібних цін на паливо.

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив заступник начальника управління контролю ринків паливно-енергетичного комплексу і промисловості АМКУ Сергій КИРИЛЕНКО під час виступу на Другій Міжнародній конференції з питань розвитку українського ринку нафтопродуктів сьогодні в Києві.

"З 6 листопада почалося підвищення цін. Почали перевірки великих операторів на загальнодержавному ринку", - зазначив С. КИРИЛЕНКО.

При цьому він не виключив, що зростання цін на АЗС може носити "цілком ринковий характер".

Як повідомляли, з початку листопада провідні оператори ринку кілька разів підвищували роздрібні ціни на усі види палива на 5-10 коп./літр. Зростання роздрібних цін трейдери пояснили подорожчанням палива в гурті наприкінці жовтня, але багато хто називає серед причин зростання цін також безподатковий імпорт нафтопродуктів і політичний чинник. Учасники ринку вважають, що у ряді областей подорожчання стримували через проведення передвиборної кампанії в місцеві органи влади.

Останній раз АМКУ давав рекомендації нафтотрейдерам у кінці вересня, скерувавши 13 провідним операторам листи, у яких повідомляв про необхідність утриматися від встановлення економічно необгрунтованих цін на бензин і дизельне паливо під час осінньо-польових робіт.