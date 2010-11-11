Функції оператора ГТС покладено на «Нафтогаз»

Міністерство палива та енергетики України поклало функції оператора Єдиної газотранспортної системи (ГТС) України на "Нафтогаз України".

Про це сказано в наказі Мінпаленерго №463 від 5 листопада, розміщеному на сайті міністерства.

Згідно з документом, "Нафтогазу України" доручено забезпечити балансування об'ємів природного газу і функції оперативно-диспетчерського управління газотранспортною системою з метою забезпечення безперебійного і безаварійного газопостачання споживачів України, а також розробку і представлення на затвердження у Кабінет міністрів України прогнозного річного балансу надходження і розподілу природного газу України з урахуванням можливостей газотранспортної системи.

У той же час "Нафтогазу" доручено забезпечити розробку і представлення у Мінпаленерго на кожен наступний місяць планового (розрахункового) балансу надходження і розподілу природного газу, формування планового розподілу постачань природного газу споживачам.

Також компанії доручено забезпечити контроль за оперативно-технологічним управлінням і функціонуванням магістральних і розподільних газопроводів, підземних сховищ газу та інших організаційно і технологічно пов'язаних з ними об'єктів, призначених для видобутку, транспортування, розподілу і зберігання природного газу.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій.

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів протяжністю 37,6 тис. км в однонитковому розрахунку, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною складає 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білорусією, Молдовою - 178,5 млрд. куб. м, у тому числі з країнами ЄС - 142,5 млрд. куб. м.