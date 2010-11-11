Бойко очолив Міжнародний консорціум з управління ГТС України

Міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА обрали головою ТОВ "Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України" (м. Київ).

Про це сказано у звіті міністерства про виконану роботу за 9 місяців, розміщеному на сайті Мінпаленерго.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення учасники товариства прийняли на зборах 16 вересня.

У документі також зазначають, що під час засідання російська сторона запропонувала розглянути питання про перспективи участі Міжнародного консорціуму в управлінні і розвитку ГТС України, а також в експлуатації окремих західно-україньских підземних сховищ газу (ПСГ) на умовах оренди або в іншій формі.

Довідка УНІАН. Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України створений відповідно до домовленостей, зафіксованих в заяві Президентів Росії і України про стратегічну співпрацю у газовій сфері від 9 червня 2002 року, а також міжурядовою угодою від 7 жовтня 2002 року. Засновницькі документи про створення ТОВ "Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України" за участю ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" були підписані 29 жовтня 2002 року. Статутний капітал консорціуму складає 186,55 млн. грн.

Передбачали також можливість участі Німеччини в консорціумі, проте, до теперішнього часу це питання не вирішене.

31 серпня 2004 року збори учасників ТОВ "Міжнародний консорціум з управління і розвитку ГТС України" погодили перехід до реалізації інвестиційної фази консорціуму з 1 вересня 2004 року. Першим етапом інвестиційної фази визначено будівництво магістрального газопроводу "Богородчани-Ужгород" протяжністю 234 км.

ТОВ "Міжнародний консорціум з управління і розвитку ГТС України" передбачає будівництво нового газопроводу "Новопсков-Ужгород", яким Україна і Росія домовилися спільно керувати. "Богородчани-Ужгород" - це перший етап будівництва цього газопроводу. Його проектна потужність - 19 млрд. куб. м газу на рік. Вартість проекту оцінювали у понад 500 млн. дол.