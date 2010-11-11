«Надра України» завершила 9 місяців з прибутком 2,4 млн. грн.

НАК «Надра України» завершила січень-вересень ц.р. з чистим прибутком 2,401 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2009 року чистий збиток становив 30,321 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні наголошується, що в січні-вересні ц.р. НАК "Надра України" скоротила чистий дохід на 12,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 95,488 млн. грн., а також скоротила валовий дохід (виручку) від реалізації на 10,2% – до 116,259 млн. грн.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України №802 від 14 червня 2000 року "Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

2009 рік НАК «Надра України» завершила з чистим збитком 34,999 млн. грн., тоді як за 2008 рік чистий прибуток компанії становив 0,267 млн. грн.