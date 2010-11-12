Нафта дешевшає на тлі негативу з Азії

Вартість нафти знижується з максимальних за два роки відміток на тлі негативної динаміки на біржах Азії і подорожчання долара до світових валют, свідчать дані торгів. Вартість грудневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку станом на 7.53 мск зменшилася на 1,22 долара, або на 1,39% - до 86,59 долара за барель. Спотова ціна на північноморську нафтову суміш марки Brent на 7.44 мск знизилася на 1,09 долара, або на 1,24% - до 87,38 долара за барель. "Основною темою після закінчення світової фінансової кризи є питання довіри, - наводить агентство Bloomberg слова аналітика CMC Markets Ltd. Девіда Тейлора (David Taylor). - На даному етапі залишається ще дуже багато питань, і ринок вкрай чутливий. Якщо ми почнемо отримувати будь-які сигнали, що вказують на стійке зміцнення долара, корекція буде широкою". Провідні фондові індекси країн Азії знижуються на торгах у п'ятницю на тлі побоювань посилення кредитно-грошової політики в Китаї на тлі рекордного за 25 місяців зростання споживчих цін у країні. Тиск на азійські торговельні майданчики зробила також інформація про те, що банки регіону можуть не уникнути посилення вимог до капіталу. Долар на 7.10 мск подорожчав до євро до 1,3611 долара за євро проти 1,3659 долара за євро напередодні. У ході торгів у четвер курс євро до долара опускався до мінімальної з 5 жовтня позначки 1,3638 долара за євро. У цілому курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США виріс на 0,15% - до 78,34 пункту. За підсумками четверга вартість грудневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській біржі NYMEХ залишилася на рівні 87,81 долара за барель.