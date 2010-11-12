На листопад і грудень Україна закупить у Росії газ на 2 млрд. дол.

На листопад і грудень поточного року Україна має закупити у Росії газ на загальну суму в 2 млрд. дол. США.



Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН на селекторній нараді з питань розрахунку за газ регіональних споживачів.



«По четвертому кварталу ми маємо проплачувати кожного місяця за російський газ в обсязі 1 млрд. дол.», - сказав БАКУЛІН.



Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у жовтні цього року російський газ, перерахувавши близько 1,063 млрд. дол. Ціна природного газу для компанії у четвертому кварталі поточного року становить близько 253 дол. за 1 тис. куб. м.



Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов'язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше за 7 число місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.



Україна до сьогоднішнього дня вчасно і в повному обсязі розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.