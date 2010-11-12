Ціни на нафту на NYMEX

Котирування ф'ючерсів на нафту не змінилися в четвер після зниження з нового максимуму, досягнутого на тлі звіту, який вказав на більш високий попит на нафту в Китаї, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування грудневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту не змінилися, закрившись на рівні 87,81 долара за барель після зниження з внутрішньоденного максимуму 88,63 долара.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE на момент написання статті торгувалися зі зниженням на 21 цент, або 0,2%, - по 88,75 долара.

Сильніше за все в четвер змінилися ціни на топковий мазут. Котирування грудневих ф'ючерсів на топковий мазут знизилися на 1,53 цента, або 0,6%, - до 2,4266 долара за галон. Падіння сталося після того, як урядові і приватні прогнози вказали на те, що холодна погода пошириться по США протягом наступних кількох тижнів не так сильно, як очікувалося раніше, особливо це стосується півдня і сходу країни. Північний схід США - це найбільший ринок для топкового мазуту.

Котирування грудневих ф'ючерсів на бензин RBOB знизилися за підсумками торгів на 0,05 цента - до 2,2357 долара за галон.

З кінця серпня ціни на нафту виросли більш ніж на 22%, отримавши підтримку з боку ослаблення долара і потоку позитивних економічних новин. У четвер додатковим джерелом підтримки для них послужив стан китайської економіки. Разом з тим, нафта не подешевшала, не дивлячись на зміцнення долара, яке зазвичай штовхає ціни на цей сировинний товар вниз, роблячи їх більш високими в інших валютах.

Дані влади Китаю показали у четвер, що обсяг нафти, споживаний китайськими нафтопереробними заводами, в жовтні досяг рекордного значення 37 млн. тонн, або 8,75 млн. барелів на день. Цей показник вважається ключовим індикатором попиту на сиру нафту.

Між тим, як повідомило Національне бюро статистики Китаю, інвестиції в основний капітал в урбанізованих районах зросли за перші десять місяців поточного року, а кількість виданих китайськими банками кредитів у минулому місяці перевищила середні рівні.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) підвищила прогноз з попиту на нафту на 2011 рік, пославшись на покращення економічних перспектив. ОПЕК підвищила прогноз для зростання світового попиту на нафту в 2010 році на 190 тис. барелів - до 1,3 млн. барелів на день. Картель також поліпшив прогноз на 2011 рік на 120 тис. барелів - до 1,2 млн. барелів на день.