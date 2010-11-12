Борг споживачів перед «Нафтогазом» становить 14 млрд. грн.

Загальна заборгованість за газ, поставлений споживачам компанією НАК «Нафтогаз України», на 1 листопада 2010 року становить 14 млрд. грн., з них 6,5 млрд. грн. – борг поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні на селекторній нараді з питань розрахунку за газ регіональних споживачів.

Він повідомив, що за даними на 1 листопада п.р. НАК «Нафтогаз України» реалізував на внутрішньому ринку 35 млрд. кубометрів газу на суму 52 млрд. грн. При цьому в оплату надійшло лише 45 млрд. грн., або 87% вартості газу.

А.КЛЮЄВ відзначив, що із загальної суми боргу за 2010 рік населення, бюджетні організації і підприємства теплокомуненерго заборгували майже 4,5 млрд. грн., при цьому частка підприємств ТКЕ становить 77%, або 3,4 млрд. грн.

«Найбільше занепокоєння викликає стан розрахунків за спожитий газ підприємств теплоенергетики. Рівень їх поточних розрахунків за спожитий газ на 1 листопада становить 70%. При цьому до початку опалювального сезону розрахунки були виконані на 73%», – сказав А.КЛЮЄВ.

За його даними, найгірший рівень розрахунків підприємств теплоенергетики спостерігається у Закарпатській – 32%, Луганській – 33%, Житомирській – 45%, Кіровоградській – 48%, Донецькій – 49%, Хмельницькій – 55% - областях, у місті Севастополь – 45%.

«Загальна заборгованість цих підприємств за газ, спожитий в 2009-2010 роках, сягає 7,3 млрд. грн. Такий стан справ з розрахунками не витримує жодної критики», – підкреслив А.КЛЮЄВ.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.