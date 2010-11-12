Уряд планує виділити «Нафтогазу» 3,6 млрд. грн. для компенсації різниці в тарифах

Уряд планує виділити 3,6 млрд. грн. НАК «Нафтогаз України» як часткову компенсацію різниці в тарифах, і тим самим повністю виконати свої зобов`язання цього року за цією статтею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН на селекторній нараді з питань розрахунку за газ регіональних споживачів.

«Наступним кроком, який готується з боку уряду, буде постанова про компенсацію різниці тарифів в обсягу 3,6 млрд. грн. Уряд перед нами всі зобов`язання виконав із погашення різниці в тарифах», - сказав Є.БАКУЛІН.

Також голова «Нафтогазу» повідомив, що цього року як компенсацію різниці газових тарифів компанія вже одержала 7,4 млрд. грн., що дозволило закачати 24,5 млрд. кубів газу до початку опалювального сезону.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» прогнозує прямі збитки від реалізації газу підприємствам теплової комунальної енергетики, а також промисловим підприємствам за підсумками 2010 року на рівні 17 млрд. грн. через невідповідність фактичних цін реалізації газу економічно обгрунтованим.