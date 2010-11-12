Передачу в оренду газовому консорціуму підземних сховищ можна порівняти з розміщенням ЧФ РФ у Севастополі – Соколовський

Можлива передача в оренду ТОВ «Міжнародний консорціум з управління й розвитку газотранспортної системи України» (місто Київ) підземних сховищ газу (ПЗГ) можна порівняти з розміщенням Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав експерт з енергетичних питань, екс-уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Віддати іноземцям, а, власне, росіянам в управління або у власність частини підземних газових сховищ. це сумірне, якщо не гірше, договору на розміщення Чорноморського флоту в Севастополі. Абсолютно, це створить загрози ще більші й серйозніше.», - сказав він.

При цьому він відзначив, що можна було б запропонувати європейцям свої ПСГ для зберігання їх газу, але тільки на договірній основі.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня Міністерство палива й енергетики України у своєму звіті про виконану роботу за 9 місяців повідомило, що російська сторона запропонувала розглянути питання про перспективи участі Міжнародного консорціуму в управлінні і розвитку ГТС України, а також в експлуатації окремих західноукраїнських підземних сховищ газу (ПСГ) на умовах оренди або в іншій формі.

Довідка УНІАН. Міжнародний консорціум з управління й розвитку газотранспортної системи України створений відповідно до домовленостей, зафіксованих у заяві президентів України й Росії про стратегічну співпрацю в газовій сфері від 9 червня 2002 року, а також міжурядовій угоді від 7 жовтня 2002 року. Засновницькі документи про створення ТОВ «Міжнародний консорціум з управління й розвитку газотранспортної системи України» за участю ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» було підписано 29 жовтня 2002 року. Статутний капітал консорціуму становить 186,55 млн. грн.

Передбачалася також можливість участі Німеччини в консорціумі, проте до цього часу це питання не вирішене.