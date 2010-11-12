Україна збільшила імпорт газу на 4,9%

Україна у січні-вересні збільшила імпорт природного газу на 4,9% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 6 млрд. 138,362 млн. дол. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, об'єм імпорту природного газу у січні-вересні в загальному об'ємі імпорту склав 14,7%.

Експорт природного газу у січні-вересні скоротився на 5,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1 млн. 217,3 тис. дол.

У той же час, як зазначили у Держкомстаті, за 9 місяців Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 72,9% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 3 млрд. 184,166 млн. дол.

Об'єм імпорту нафти в загальному об'ємі імпорту у січні-вересні склав 7,6%.

Довідка УНІАН. У 2009 році Україна скоротила імпорт природного газу на 15,5% порівняно з 2008 роком, до 7 млрд. 979,358 млн. дол. Об'єм імпорту природного газу у 2009 році в загальному об'ємі імпорту склав 17,6%.

У 2009 році Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 33,8% порівняно з 2008 роком, до 2 млрд. 989,639 млн. дол. Об'єм імпорту нафти у загальному об'ємі імпорту у 2009 році склав 6,6%.