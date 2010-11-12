Лукашенко має намір закупити у Росії менше половини необхідної нафти

Білорусь у 2011 році придбає у Росії менше половини від необхідної їй нафти. Про це заявив президент країни Олександр ЛУКАШЕНКО, повідомляє РІА Новини. Велику частину постачань виконають інші постачальники.

Зокрема, Білорусь домовилася з Венесуелою про постачання 30 мільйонів тонн нафти протягом трьох років.

За словами О. ЛУКАШЕНКА, минулий рік став важким для білоруського нафтохімічного комплексу через стягування Росією 100-процентного мита на нафту, яка ввозилася. Проте, зараз усі нафтопереробні заводи країни завантажені на 100 відсотків, заявив Президент.

Згідно з російсько-білоруським міжурядовим протоколом, підписаним 27 січня 2010 року, російська нафта для внутрішніх потреб Білорусі поставлятиметься без мит, а це менше 30 відсотків (6,3 мільйона тонн) від загального об'єму необхідних Мінську постачань. Інші постачання нафти, призначені на експорт, здійснюватимуть зі сплатою зборів.

Крім того, Білорусь збирається шукати і альтернативні джерела постачань газу. Зокрема, країна веде переговори з Польщею і прибалтійськими країнами про будівництво терміналів і заводів для зріджування газу.

Як зазначив О. ЛУКАШЕНКО, прибутковість "Газпрому" в Білорусі зараз вища, ніж у Німеччині. "До світової ціни залишилося зовсім небагато", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

У 2011 році ціна на російський газ для Білорусі складе 210-220 доларів за тисячу кубометрів, що на 25-35 доларів вище, ніж у поточному. Російський газовий концерн є єдиним постачальником газу в Білорусь. У 2009 році Мінськ купив у "Газпрому" 17,6 мільярда кубометрів палива.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Білорусь 29 жовтня підписали угоду про транзит венесуельської нафти через нафтопровід "Одеса-Броди".

Пробне прокачування нафти в аверсном режимі по нафтопроводу "Одеса-Броди" планують провести 17 листопада за кошти білоруської сторони.

Зараз венесуельська нафта, яку купує Білорусь, завозиться танкерами в порт Одеси, а звідти її доставляють на Мозирський НПЗ залізницею транзитом через Україну. Україна надає знижку у розмірі 20-40% на причальний збір на транзит нафти до Білорусі, при цьому тариф на перевезення нафти залізницею складає 0,27 долара за 10 т/км.

У 2011 році планують налагодити транзит нафти до Білорусі по нафтопроводу "Одеса-Броди".