Британський газовий монополіст підвищує внутрішні тарифи на 7%

Британська газова монополія British Gas оголосила про підвищення внутрішніх тарифів для споживачів на 7% з 10 грудня поточного року, пише газета Guardian, повідомляє Finance.ua.

За даними газети, зростання вартості газу і електрики торкнеться більше 8 млн жителів країни. Новий прейскурант обійдеться кожному британцеві в додаткових £53 до рахунку за газ і £29 до рахунку за електрику (на рік).

Крім BG, про підвищення тарифів раніше оголошував ще один найбільший постачальник електроенергії Британії - Scottish and Southern Energy (SSE). SSE з 1 грудня підвищує ціни на газ на 9,4% або £67.