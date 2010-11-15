Путін: Доходи Болгарії від транзиту газу зростуть після запуску «Південного потоку» вчетверо

Доходи Болгарії від транзиту газу зростуть після запуску «Південного потоку» вчетверо.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем`єр міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на спільній прес-конференції в Софії з прем`єр-міністром Болгарії Бойко БОРИСОВИМ.

«Що стосується матеріального виграшу Болгарії – те він очевидний. Сьогодні Болгарія одержує від російської сторони за транзит невеликої кількості газу до інших країн приблизно 600 млн. євро або доларів, точно не пам`ятаю. А якщо ми здійснимо проект «Південний потік», то Болгарія одержуватиме лише за те, що на її території лежить труба, майже 2,5 млрд.», - сказав В.ПУТІТН.

На його думку, ці кошти можна використовувати на те, аби довести до кінцевого споживача газ за нижчими цінами.

Відповідаючи на питання болгарських журналістів, він відзначив, що проект «Південний потік» жодним чином не пов`язаний з цінами на газ для Болгарії.

«Я на що хотів би звернути вашу увагу, про що ми всі з вами добре знаємо. На рубежі 2008-2009 років в результаті кризи, яка виникла з нашою основною транзитною країною – Україною, припинився транзит російського газу на Балкани, та й до інших країн Європи. Що ми пропонуємо? Прямо з російського берега провести трубопровідну систему на болгарський берег і гарантувати на 100% ритмічне, стабільне енергетичне забезпечення самої Болгарії і південної частини Європи – от про що йдеться - сказав В.ПУТІН.

Він упевнений, що таким чином всі транзитні ризики буде зведено до нуля.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада в Софії (Болгарія) голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і виконавчі директори «Болгарського енергетичного холдингу» ЄАД підписали Угоду акціонерів і Статут спільної проектної компанії «South Stream Bulgaria AD» щодо реалізації проекту «Південний потік» на території Болгарії.