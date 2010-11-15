В ЄС підготували нові газові правила до зими

З 2 грудня 2010 року набирає чинності нове правило ЄС про заходи щодо забезпечення безпеки поставок газу.

Цей документ оприлюднений в Офіційному журналі ЄС, повідомляє UA-Energy.org.

На основі висновків, зроблених із російсько-української газової кризи в січні 2009 року, нове законодавство посилить механізми запобігання та реагування на кризу.

У рамках внутрішнього ринку енергії, Правила дозволять забезпечити, щоб держави-члени та учасники ринку газу приймали завчасно ефективні заходи для запобігання і пом`якшення наслідків можливих перебоїв у поставках газу через нові правила:

- Визначення ризиків для безпеки поставок газу через створення оцінки ризиків;

- Створення превентивних планів дій та надзвичайних планів для розв`язання виявлених ризиків;

- Забезпечення поставок газу для домашніх господарств і низки охоронюваних клієнтів, принаймні протягом 30 днів у важких умовах;

- Забезпечення європейського підходу з чітко визначеними ролями Комісії і Газової Координаційної Групи, включаючи механізми для співробітництва держав-членів, в дусі солідарності відповідно до законодавства ЄС, для ефективного вирішення будь-яких серйозних порушень постачань газу;

- Представлення в якості доказу регіонального підходу до заходів з питань безпеки газопостачання;

- Створення прозорості всіх надзвичайних заходів і суспільних зобов`язань, що стосуються безпеки поставок газу і розширення обміну інформацією про газові контракти;

- Дозвіл гравцям на ринку, наприклад, постачальникам газу та операторам транспортних систем забезпечити поставки якомога довше, і забезпечення прийняття правильних заходів компетентними органами держав-членів, в координації на регіональному рівні та на рівні ЄС, у випадку, коли лише ринкових заходів самих по собі недостатньо;

- Підвищення гнучкості газової інфраструктури, щоб впоратися з порушенням єдиної найбільшої газової інфраструктури (N-1), в тому числі дозвіл двонаправлену фізичничну можливість на транскордонних взаємозв`язках, де це збільшує безпеку поставок газу.

Реалізація проектів, які можуть істотно підвищити гнучкість і безпеку поставок газу і краще поєднати всі держави-члени ЄС, зокрема, ізольовані системи, вже почалася.

У 2010/11 році Європейської енергетичної програми для відновлення (EEPR) підтримує будівництво 31 газових проектів інфраструктури на суму 1,39 млрд. євро.

Зробивши висновки з газової кризи у січні 2009 року, EEPR важливо підтримує проекти для зворотного потоку в 9 держав-членів з близько 80 млн. євро і газових інтерконнекторів на суму близько 1,3 млрд. євро, в тому числі нові імпортні трубопроводи.