«Газ України» попередив підприємства ТКЕ

ДК "Газ України" звертає увагу керівництва місцевих органів влади і підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ), що планові об'єми природного газу на наступну декаду виділятимуть відповідно до рівня розрахунків теплоенергетиків за природний газ, спожитий з початку нового опалювального періоду 2010-2011 рр. (з 01 жовтня 2010 р.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України".

У повідомленні зазначають, що таке рішення зумовлене украй незадовільним станом розрахунків підприємств ТКЕ.

За даними оперативного моніторингу, на 12 листопада 2010 р. заборгованість підприємств ТКЕ (без АЕК "Київенерго") за спожитий з початку нового опалювального періоду 2010-2011 рр. (з 01.10.10) природний газ перевищила 1,24 млрд. грн..

Найбільші борги з 01.10.10 накопичили підприємства ТКЕ Харківськїю (193 млн. грн.), Донецької (167 млн. грн.), Дніпропетровської (162 млн. грн.), Одеської (78 млн. грн.), Запорізької (71 млн. грн.), Луганської (57 млн. грн.), Київської (55 млн. грн.), Львівської (52 млн. грн.), Полтавської (35 млн. грн.) Сумської (33 млн. грн.) областей, а також АР Крим (41 млн. грн.).

Столична енергокомпанія АЕК "Київенерго" за 2009-2010 рр. заборговувала ДК "Газ України" понад 911,7 млн. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 77%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 01.10.10 природний газ - у підприємств ТКЕ Одеської (6%), Харківської (8%), Житомирської і Закарпатської (по 12%), Дніпропетровської (14%), Київської та Івано-Франківської (по 15%), Вінницької, Запорізької і Кіровоградської (по 16%) областей, а також АР Крим (8%) і м. Севастополь (17%).

Значною залишається заборгованість підприємств ТКЕ і за газ, спожитий упродовж опалювального сезону 2009-2010 рр. (з 01.10.09), - понад 1,75 млрд. грн. (рівень оплати - 83%).

ДК "Газ України" зазначає, що заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію НАК "Нафтогаз України" коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ, належного проведення нового опалювального сезону 2010-2011 рр.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями статті 13 Закону України "Про теплопостачання" відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 імпортований природний газ реалізують в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.