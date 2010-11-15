Україна за 10 місяців збільшила виробництво електроенергії на 9,8%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ), за оперативними даними, у січні-жовтні ц.р. збільшилося на 9,8%, або 13,598 млрд. кВт/год., порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 152,573 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві палива та енергетики України.

Згідно з повідомленням, у січні-жовтні ц.р. теплові електростанції (ТЕС) збільшили виробництво електроенергії на 11,8%, або 6,607 млрд. кВт/год., – до 62,578 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – на 6,9%, або 4,685 млрд. кВт/год., – до 72,571 млрд. кВт/год, блок-станції і комунальні ТЕЦ – на 9,6%, або 541,5 млн. кВт/год, – до 6,175 млрд. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС за 10 місяців ц.р. наростили виробництво електроенергії на 19,3%, або 1,770 млрд. кВт/год. – до 10,964 млрд. кВт/год.

У жовтні ц.р. виробництво електроенергії в ОЕС України зросло на 10,7%, або 1,604 млрд. кВт/год., порівняно з жовтнем 2009 року – до 16,641 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує цього року збільшити виробництво електроенергії на 6,1%, або на 10,5 млрд. кВт/год., – до 183,4 млрд. кВт/год, порівняно з 2009 роком.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України в 2009 році скоротилося на 9,8%, або 18,768 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/год