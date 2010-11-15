Збитки "Запоріжжяобленерго" від розкрадання електрообладнання склали 365 тис. грн. грн.

За 9 місяців цього року ВАТ "Запоріжжяобленерго" - енергопостачальної компанії, що забезпечує енергопостачання на території Запорізького регіону, діями зловмисників, що спеціалізуються на розкраданнях обладнання трансформаторних підстанцій, кабельних ліній і ліній електропередач, завдано збитків на суму понад 365 тис. грн.

Як повідомив УНІАН директор ВАТ "Запоріжжяобленерго" з безпеки Юрій ШАРАЄВСЬКИЙ, "в результаті аналізу причин аварійних відключень електроенергії на території області встановлено, що за 9 місяців 2010 року в регіоні викрадено трансформаторного обладнання, кабелів, опор і проводів ліній електропередач на суму в 366,9 тис. грн.., чим споживачам області завдано подвійних збитків".

"По-перше, сотні людей по декілька годин (а в окремих випадках і днів) вимушені були обходитися без енергопостачання. По-друге, компанія витрачала кошти і сили, необхідні для реконструкції мереж, не на будівництво об`єктів енергозабезпечення, а на відновлення викраденого", - констатував Ю.ШАРАЄВСЬКИЙ.

За його словами, основним стимулом для дій розкрадачів є робота нелегальних пунктів прийому металобрухту, на яких приймають демонтоване електрообладнання. Тому зараз керівництвом компанії боротьбі з ними приділяється особлива увага.

"З початку року до органів внутрішніх справ Запорізької області нашими співробітниками направлено матеріали про 201 нелегальний пункт прийому металобрухту в Запоріжжі й районах області. Проти власників 17 із них уже порушено кримінальні справи, у відношенні ще 26 складено адмінпротоколи. І робота щодо забезпечення тіснішої співпраці з правоохоронними органами саме в цьому напрямку триває", - повідомив Ю.ШАРАЄВСЬКИЙ, зазначивши, що допомогу в даній роботі ВАТ "Запоріжжяобленерго" надають жителі області, які розуміють, що, повідомляючи про факти розкрадань, захищають себе й своїх дітей від тих, хто хоче нажитися за їхній рахунок.