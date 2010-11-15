«Нафтогаз» завершив 9 місяців з прибутком 680 млн. грн.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» завершила січень-вересень ц.р. з чистим прибутком 680,210 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2009 р. чисті збитки склали 2 млрд. 97,599 млн. грн.

Про це йдеться в квартальній звітності компанії, опублікованій на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні наголошується, що в січні-вересні ц.р. НАК «Нафтогаз України» збільшила чистий дохід на 13,6%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 59 млрд. 682,796 млн. грн., а також збільшила валовий дохід (виручку) від реалізації на 15,6% – до 69 млрд. 935,381 млн. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2009 році НАК "Нафтогаз України" скоротила чистий прибуток на 79,5%, порівняно з 2008 роком, до 2,3 млрд. грн.