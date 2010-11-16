Європа залежатиме від російського газу на 90%

Залежність Євросоюзу від імпорту газу виросте до 2020 року до 73-79% від загального обсягу споживання, а до 2030 року до 81-89%

Такі прогнози наводяться в чорновій версії доповіді єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера, що надійшла в розпорядження ЗМІ, передає K2Kapital.

Минулого тижня Єврокомісія представила нову енергетичну стратегію ЄС до 2020 року.

У ній підкреслювалося, що необхідний обсяг інвестицій для модернізації енергетичної інфраструктури Європи становить 1 трлн. євро.

План також передбачає диверсифікацію нинішніх поставок енергоресурсів, частка Росії в яких, з урахуванням імпорту нафти і газу, складає в даний час близько 33%.

В майбутньому відомство випустить другий огляд з даного питання - "Пріоритети енергетичної інфраструктури на 2020-30 роки - концепція інтегрованої європейської енергосистеми".

В даний час близько 66% своїх газових потреб Європа задовольняє за рахунок імпорту.

У Брюсселі розраховують на створення "південного газового коридору", який дозволить імпортувати газ з Каспійського басейну.

Як очікується, поставки з цього напрямку зможуть покрити 10-20% газових потреб Європи до 2010 року.

Таким чином, щорічний обсяг поставок у Старий світ може скласти 45-90 млрд. кубометрів.