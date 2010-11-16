Язєв: Україна виграє від міжнародної участі в управлінні ГТС

Україна виграє від міжнародної участі в управлінні українських магістральних газопроводів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це президент Російського газового товариства, заступник голови Державної Думи Росії Валерій ЯЗЄВ сказав, виступаючи на VIII Міжнародному форумі "Газ Росії - 2010".

Він зазначив, що міжнародний транзит цього року не є каменем спотикання. У цей час розвивається багато проектів міжнародних газопроводів, причому деякі з них нормально конкурують між собою, додав він.

В. ЯЗЄВ сказав, що загалом ми маємо тенденцію до забезпечення енергетичної і екологічної безпеки Євразійського материка.

Він підкреслив, що усі проекти мають підтримку держорганів і міжнародних об'єднань, усі проекти комерційні, які розраховані на окупність і повернення інвестицій і отримання прибутку. Окрім цього, усі проекти є міжнародними, тобто до складу засновників входять представникирізних зацікавлених країн.

"Розподіл ризиків при розподілі вигод - це добре випробуваний на практиці ринковий інструмент. Виключенням залишаються магістральні газопроводи України, які здійснюють подачу природного газу в Європу. Звичайно, це особиста справа суверенної держави, але не менш суверенна Росія і Німеччина не лише поділили ризики між собою при створенні "Північного потоку", але і не визнали негожим запросити підприємства Франції і Нідерландів", - сказав В. ЯЗЄВ.

За його словами, така ж ситуація щодо "Південного потоку" і "Набукко".

"Вважаю, що якби цим шляхом пішла б і Україна, вона б тільки виграла", - сказав він.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій.

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів протяжністю 37,6 тис. км в однонитковому розрахунку, 71 компресорній станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною складає 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією Білоруссю, Молдовою - 178,5 млрд. куб. м, у тому числі з країнами ЄС - 142,5 млрд. куб. м.

Міністерство палива і енергетики України поклало функції оператора Єдиної газотранспортної системи (ГТС) України на "Нафтогаз України". Про це сказано в наказі Мінпаленерго №463 від 5 листопада.