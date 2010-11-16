ГТС України здатна транзитувати 142 млрд. куб. м. газу у Європу щорічно

ГТС України сьогодні здатна транзитувати 142 млрд. куб. м газу у Європу щорічно.

Про це заявив заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Вадим ЧУПРУН сьогодні на VIII Міжнародному Форумі "Газ Росії - 2010" у Москві.

"ГТС дозволяє забезпечити транзит 142 млрд. куб. м на рік. Сьогодні її технічний стан цілком дозволяє виконати (транзит) таких об'ємів", - сказав В. ЧУПРУН.

Він зазначив, що через територію України російський газ поставляють у 18 країн Європи.

За його словами, після розпаду СРСР Україна володіє третьою у світі за потужністю ГТС, яка включає близько 40 тис. км газопроводів і також 13 ПСГ загальним об'ємом 32 млрд. куб. м.

В. ЧУПРУН сказав, що техніко-економічні розрахунки показують, що якби сьогодні наново будувати наявну систему магістральних газопроводів, то для цього знадобилося б понад 75 млрд. дол. інвестицій з терміном окупності більше 8 років.