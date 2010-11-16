Переговори про формулу ціни російського газу для України тривають

Переговори про зміну формули ціни російського газу для України тривають.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Вадим ЧУПРУН сьогодні на VIII Міжнародному форумі "Газ Росії - 2010" у Москві.

"На рівні урядів наших країн компанії "Нафтогаз" і "Газпром" постійно ведуть роботу з удосконалення умов виконання довгострокових контрактів і пошуку додаткових напрямів для взаємовигідної партнерської співпраці", - сказав В. ЧУПРУН.

"Переговори ведуть з метою пошуку можливостей для перегляду формули ціни газу, а саме - зменшення базової ціни, яка зафіксована на рівні 450 дол"., - підкреслив він.

За словами В. ЧУПРУНА, окрім цього "Нафтогаз" і "Газпром" обговорюють варіанти створення спільних підприємств, метою яких стала б додаткова стабілізація як транзитних постачань газу, так і внутрішнього ринку споживання.

В. ЧУПРУН також повідомив, що триває обговорення діяльності міжнародного консорціуму з управління і розвитку ГТС України.

Він нагадав, що 22 листопада в Брюсселі за участю керівників енергетичних відомств України, ЄС і Росії обговорюватиметься питання модернізації ГТС України.

"Ми сподіваємося на отримання ясності щодо того, якими об'ємами, якими силами і ресурсами відбуватиметься модернізація української ГТС. Оскільки Україна не має в достатньому об'ємі фінансових ресурсів для запланованої і необхідної модернізації своєї ГТС, створення газотранспортного консорціуму є найбільш перспективним і реальним шляхом їх залучення", - сказав В. ЧУПРУН.

Він підкреслив, що відповідно до розрахунків аналітиків, а не політиків, модернізація ГТС України вимагає значно менших фінансових ресурсів, ніж реалізація інвестиційних проектів "Газпрому" з будівництва газопроводів в обхід України, а також будівництва підземних сховищ газу в Європі.

Водночас він підкреслив, що стосунки між "Нафтогазом" і "Газпромом" знаходяться у фазі "конструктивної взаємодії".

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня у Харкові Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. У обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

25 серпня прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Росією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. Голова уряду зазначив, що, у першу чергу, у контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, який купує Україна у Росії.

У свою чергу, голова російського уряду Володимир ПУТІН вважає, що Україна отримала достатню знижку на газ після підписання харківської угоди.

За даними Мінекономіки, Україна у жовтні 2010 року здійснювала імпорт природного газу за цінами 265 дол. за тис. куб. м і 252,11 дол. за тис. куб. м.