«Нафтогаз» за підсумками року очікує дохід від транзиту газу в Європу 3 млрд. дол.

НАК "Нафтогаз Україна" за підсумками поточного року очікує дохід від транзиту 105 млрд. куб. м газу в Європу у розмірі близько 3 млрд. дол. США.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на VIII Міжнародному Форумі "Газ Росії - 2010" у Москві заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Вадим ЧУПРУН.

"У 2010 році компанія очікує дохід від транзиту 105 млрд. - це прогнозна цифра, певно, вона буде трохи нижча у зв'язку зі споживанням газу в Європі і теплою погодою, у сумі близько 3 млрд. дол. за послуги з транзиту", - сказав В. ЧУПРУН.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році НАК "Нафтогаз України" здійснила транзит близько 96 млрд. куб. метрів газу в країни Європи.