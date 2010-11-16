Видобуток газу в Україні в січні-жовтні скоротився на 5,7%

Українські нафтогазовидобувні підприємства в січні-жовтні 2010 року скоротили видобуток природного газу на 5,7% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 15,9 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-жовтні ц.р. видобуток нафти в Україні скоротився на 12,5% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 2,153 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні в січні-жовтні ц.р. скоротився на 7,5% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 786 тис. тонн, а видобуток нафтового супутнього газу – на 13,2%, до 546 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток природного газу на 2,1% порівняно з 2008 роком – до 20,3 млрд. куб. м. Видобуток нафти скоротився на 6,2% – до 2,899 млн. тонн, видобуток газового конденсату – на 5,2%, до 1,018 млн. тонн, а нафтового супутнього газу – на 14,2%, до 744 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ГАТ «Чорноморнафтогаз», які входять в структуру НАК «Нафтогаз України».