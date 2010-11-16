«Газпром» розглядає можливість поставок додаткових обсягів газу до Франції «Північним потоком»

ВАТ «Газпром» розглядає можливість додаткових поставок російського газу до Франції газопроводом «Північний потік».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками робочої зустрічі голови правління «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і заступника голови правління, віце-президента GDF SUEZ Жана-Франсуа СІРЕЛЛІ.

«Сторони обговорили питання взаємодії компаній в енергетичній сфері, зокрема, перспективи додаткових постачань російського газу до Франції газопроводом «Північний потік», - говориться в повідомленні.

Учасники зустрічі зійшлися в думці, що зміцнення довгострокового партнерства між «Газпромом» і GDF SUEZ сприятиме підвищенню безпеки газопостачання споживачів європейських держав.

«Успіхи в реалізації нових інфраструктурних проектів, таких як «Північний» і «Південний потік», є віддзеркаленням взаємних інтересів Росії та Європейського Союзу в енергетичній сфері. Нашим європейським партнерам очевидно, що існуючих транспортних потужностей вже недостатньо для задоволення попиту на газ в довгостроковій перспективі. Впевнений, що наша співпраця з французькими компаніями є одним з ключових чинників у вирішення завдання з забезпечення зростаючих потреб Європи в природному газі», - зазначив О.МІЛЛЕР.

Довідка УНІАН. GDF SUEZ – одне з найбільших енергетичних підприємств Європи, було утворено в 2008 році в результаті злиття компаній Gaz de France і SUEZ. GDF SUEZ працює в галузі електроенергетики, реалізує проекти у сфері розвідки і видобутку, а також переробки і збуту природного газу. Співпраця між «Газпромом» і Gaz de France в галузі газопостачання почалася у вересні 1975 року. За цей період GDF SUEZ було поставлене більш як 300 млрд. куб. м газу.

У грудні 2006 року «Газпром» і Gaz de France підписали Угоду про продовження до 2030 року діючих контрактів на поставки російського природного газу до Франції. Крім того, була досягнута домовленість про початок поставок компанії Gaz de France додаткових обсягів газу по «Північному потоку». На даний момент законтрактований GDF SUEZ річний обсяг поставок цим газопроводом становить 2,5 млрд. куб. м.

«Газпром» також дістав можливість з жовтня 2007 року здійснювати прямі поставки російського газу французьким кінцевим споживачам в обсягу до 1,5 млрд. куб. м на рік.

1 березня 2010 року ВАТ «Газпром» і GDF SUEZ підписали Меморандум про збільшення обсягу поставок російського природного газу і про входження GDF SUEZ в проект «Північний потік». Відповідно до документа сторони вивчать можливість поставок «Газпромом» для GDF SUEZ додатково до 1,5 млрд. куб. м газу на рік, починаючи з 2015 року газопроводом «Північний потік». У липні 2010 р. GDF SUEZ увійшла до складу акціонерів Nord Stream AG з 9-процентною часткою участі після продажу їй німецькими акціонерами «Норд Стрім АГ» по 4,5% акцій.

«Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до побережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Протяжність газопроводу близько 1200 км. Введення в експлуатацію першої нитки «Північного потоку» продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу на рік намічено на 2011 рік. Завершення будівництва другої нитки газопроводу в 2012 р. приведе до збільшення його пропускної спроможності до 55 млрд. куб. м.

Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG, утворене з метою планування, будівництва і подальшої експлуатації морського газопроводу. Зараз долі в компанії Nord Stream AG розподілені таким чином: ВАТ «Газпром» — 51%, Wintershall Oil AG і PEG Infrastruktur AG — по 14,5%, Gasunie Infrastruktur AG — 9%, GDF SUEZ Holding Switzerland AG – 9%.