РФ і Україна завершують роботу над угодою про транзит нафти

Росія та Україна завершують роботу над угодою про транзит нафти й можуть узгодити її найближчим часом.

Про це журналістам повідомив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО, передає РІА "Новости".

«Угода в завершальній стадії розгляду. Я сподіваюся, що вона буде узгоджена найближчим часом. Після цього сторони визначаться, коли вона буде підписана», - сказав С.ШМАТКО.

Сторони парафували угоду 27 жовтня. Керівник Мінпаливенерго України Юрій БОЙКО тоді заявив, що угода може бути підписана протягом місяця, а прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ - що протягом двох місяців. С.ШМАТКО, зі свого боку, тоді сказав, що українська сторона покращила "цінові орієнтири", але не уточнив нових ставок на транзит.

Із січня 2010 року ставка за транзит нафти через Україну зросла на 30%. Згідно з документами, підписаними "Транснафтою" і "Укртранснафтою", ставка транзиту однієї тонни нафти на 100 кілометрів від кордону України в напрямку Словаччини цього року становить 6,6 євро, у напрямку Угорщини - 6,6 євро, до порту Южний - 6,5 євро, від кордону України в напрямку Броди - 3,9 євро.