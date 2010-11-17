Ціна бензину А-95 до середини грудня може вирости до 8,3 грн./л

Роздрібна вартість бензину А- 95 в Україні в найближчі два-три тижні може збільшитися на 30-40 коп. - до 8,30 грн./літр.

Такий прогноз озвучив директор ТОВ "Консалтингова група "А-95" Сергій КУЮН, сьогодні на прес-конференції в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

"Таке зростання пов'язане із забороною безмитного імпорту палива - тепер у структуру вартості нафтопродуктів повернеться податкова складова, що приведе до їх подорожчання на заправках", - уточнив експерт.

Нагадаємо, з початку листопада вартість бензину А- 95 на українських заправках впритул наблизилася, а на деяких кримських станціях вже і встановилася, до рівня 8 грн./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.