ВР у п’ятницю заслухає звіт ТСК щодо RUE та рішення Стокгольмського арбітражу - Зварич

Верховна Рада у п'ятницю, 19 листопада, заслуховуватиме звіт Тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування ситуації навколо рішення Стокгольмського арбітражу у справі "РосУкрЕнерго".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв'ю журналістам голова цієї ТСК, народний депутат Роман ЗВАРИЧ (НУ-НС).

Він не виключив, що у п'ятницю рішенням парламенту буде припинена робота ТСК у зв'язку із закінчення терміну її діяльності.

Між тим, Р. ЗВАРИЧ зазначив, що "робота комісії не може вважатися завершеною, оскільки ми не виконали мандату, який ми отримали від Верховної Ради - провести розслідування щодо можливої корупції при винесенні ухвали Стокгольмського суду і щодо законності затримання МАКАРЕНКА".

Він сказав, що причина цього - "банально проста". Р. ЗВАРИЧ нагадав, що СБУ порушила справу "щодо тих договорів, які були підписані раніше, ще при керівництві Юлії ТИМОШЕНКО. Зокрема, договори між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом", відповідно до яких понад 11 млрд. кубометрів газу перейшло у власність НАК при поступці боргу, який мав "РосУкрЕнерго" перед тим же "Газпромом". Р. ЗВАРИЧ зазначив,, що в тих матеріалах кримінальної справи "є один, як мінімум, документ, що має гриф «таємно». За його словами, відповідно до Карно-процесуального кодексу, у такому разі слідчий взагалі може засекретити усі матеріали цієї кримінальної справи, "що, до речі, і сталося".

"І, незважаючи на те, що ми скерували майже 100 різних звернень від імені комісії до різних установ, у тому числі в СБУ, Генпрокуратуру і НАК, Міністерство енергетики, Кабмін, відповіді, які ми отримували, практично однакові: у зв'язку з цією обставиною (йдеться про засекречування деяких документів - УНІАН) нас попередили, що нічого не даватимуть".

На уточнююче питання журналістів, чи означає це, що таким чином СБУ "заважала роботі комісії", Р. ЗВАРИЧ сказав: "Ну слово "заважала" дуже сильне слово, а вона не сприяє, безумовно, нам виконати наш прямий обов'язок перед ВР".

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Арбітражний інститут Стокгольмської торговельної палати зобов'язав НАК "Нафтогаз України" повернути компанії "РосУкрЕнерго" 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий об'єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

Крім того, суд зобов'язав "Нафтогаз" заплатити "РосУкрЕнерго" 197 млн. дол. за порушення контракту.

На початку червня СБУ порушила справу за фактом нанесення збитку державі Україна у зв'язку з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У цій справі звинувачення були пред'явлені колишньому першому заступникові голови НАК "Нафтогаз України" Ігорю ДІДЕНКУ, екс-керівникові Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ і колишньому заступникові начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.