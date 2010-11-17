Бойко та Міллер вже обговорюють відбір оцінювача активів «Нафтогазу» та «Газпрому»

Сьогодні у Москві міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО і голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН провели зустріч з головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпаленерго.

У повідомленні зазначено, що сторони обговорили ряд запитань, які стосуються розвитку двосторонньої співпраці і стратегічного партнерства в енергетичній сфері, зокрема питання відбору оцінювача для проведення процедури оцінки активів української і російської сторін для участі в можливому спільному підприємстві між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" на паритетних принципах.

Нагадаємо, Ю. БОЙКО неодноразово заявляв, що будь-які питання, які стосуються міжнародної співпраці в енергетичній сфері, розглядатиме українська сторона виключно з позиції національних інтересів і базуватимуться вони на паритетних принципах.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня на зустрічі з журналістами голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявив, що співпраця ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" повинна завершитися злиттям цих двох компаній.

13 вересня заступник голови Держдуми РФ президент Російського газового суспільства Валерій ЯЗЄВ повідомив, що Росія запропонувала для СП між "Газпромом" і "Нафтогазом" родовища в Астраханській області і на півострові Ямал в обмін на активи "Нафтогазу".