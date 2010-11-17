Українські депутати пропонують створити ще одне СП з Росією. Теперь нафтохімічне

Українські депутати запропонували Росії створити спільне підприємство (СП) в нафтохімічному комплексі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Росії, таку ініціативу озвучив сьогодні в Держдумі радник заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки Юрій БЕЛЯЄВ на зустрічі з віце-спікером Держдуми Олександром БАБАКОВИМ і головою комітету з енергетики Держдуми Юрієм ЛІПАТОВИМ.

"Ринок говорить про те, що споживання мінеральних добрив ростиме, аграрний бізнес розвивається. Чом би нам не зробити спільне підприємство в нафтохімічному комплексі? У вас апатити, у нас фосфати, у нас виробництво і Європа поруч. Одна з пропозицій, яку ми підготували - розглянути на державній комісії питання про створення спільного підприємства в нафтохімічному комплексі", - сказав Ю. БЕЛЯЄВ.

Він також зазначив, що Україна дуже важлива для Росії як один з найбільших споживачів російського газу. За словами Ю. БЕЛЯЄВА, Україна розвиватиме нове виробництво, грунтуючись на російських енергоносіях.

У свою чергу, Ю. ЛІПАТОВ зазначив, що будь-яке розсудливе об`єднання йде на користь. "Сам по собі принцип створення СП при з`єднанні кращого з одного й іншого боку держави - це завжди позитивно. І продуктивність більша, і робочі місця з російського і українського боку. Це збільшує можливість випускати якісніший продукт і, як наслідок, збільшує можливості усього товарообігу", - сказав він.

"Як ідею ми цю пропозицію вітаємо, а що стосується ухвалення конкретного рішення - цим питанням повинна займатися виконавча влада", - сказав Ю. ЛІПАТОВ.