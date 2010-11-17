«Нафтогаз» скоротив платежі у бюджет на 36,8%

Підприємства, які входять у структуру НАК "Нафтогаз України", у січні-жовтні скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 36,8% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 20 млрд. 647,4 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

У повідомленні зазначено, що в цілому підприємства, які належать до Мінпаленерго, у січні-жовтні скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 25,9%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року до 28 млрд. 609,8 млн. грн., у т.ч. до Держбюджету - 26 млрд. 287,8 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році підприємства, які входять в структуру НАК "Нафтогаз України", збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 59,5%, у порівнянні з 2008 роком, до 41 млрд. 603,9 млн. грн.

У цілому підприємства, які належать до Мінпаленерго, у 2009 році збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 47,1%, порівняно з 2008 роком, до 48 млрд. 409,4 млн. грн., у т.ч. до Держбюджету - 47 млрд. 369,4 млн. грн.