Рівень розрахунків за газ в Україні виріс до 87,4%

Упродовж січня-жовтня підприємства, які входять в структуру НАК "Нафтогаз України", поставили споживачам 35,319 млрд. куб. м природного газу на загальну суму 51,971 млрд. грн., за який сплачено 45,415 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

У повідомленні зазначено, що рівень розрахунків усіх споживачів за газ в січні-жовтні збільшився на 0,7 процентного пункту, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 87,4%.

Довідка УНІАН. У 2009 році підприємства, які входять у структуру НАК "Нафтогаз України", поставили споживачам 38 млрд. 249,2 млн. куб. м природного газу на загальну суму 46 млрд. 389,3 млн. грн., за який сплачено 40 млрд. 99,1 млн. грн.

Рівень розрахунків усіх споживачів за газ у 2009 році скоротився на 7,5 процентного пункту, порівняно з 2008 роком, до 86,4%.