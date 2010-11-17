Україна за 10 місяців скоротила експорт електроенергії на 0,7%

Україна у січні-жовтні 2010 року скоротила експорт електроенергії на 0,7%, або 23,8 млн. кВт/год, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року - до 3,166 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива і енергетики України.

Згідно з повідомленням, 71,9% від загального об'єму українського експорту електроенергії доводилося на постачання у напрямку Білорусі.

Зокрема, за вказаний період експорт української електроенергії в Угорщину скоротився у 2,5 разу - до 401,6 млн. кВт/год, у Словаччину - у 3,7 разу, до 326,8 млн. кВт/год., у Румунію - збільшився у 1,9 разу, до 61,6 млн. кВт/год.

Сальдовані перетікання в Молдову за підсумками 10 місяців виросли у 3,6 разу - до 19,9 млн. кВт/ч.

ДПВД "Укрінтеренерго" у січні-жовтні поставило в Білорусь 2,276 млрд. кВт/год електроенергії, тоді як за аналогічний період 2009 року постачання в цю країну склали 792,9 млн. кВт/год.

У серпні-жовтні в Російську Федерацію з української енергосистеми експортовано 79,6 млн. кВт/год електроенергії.

Польща у січні-жовтні не імпортувала українську електроенергію.

У жовтні на експорт передано всього 420,5 млн. кВт/год електроенергії, що на 15,2% менше, ніж у жовтні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня по 1 жовтня 2010 року Україна не здійснювала комерційні постачання електроенергії з Бурштинської ТЕС у напрямку в Словаччину, Угорщину і Румунію спочатку через внутрішній дефіцит вугілля газової групи, а надалі – через невигідну цінову кон'юнктуру.

Нагадаємо, з 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних постачань електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК "Укренерго" доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

У 2009 році експорт електроенергії здійснювало ДПВД "Укрінтеренерго", яке купувало її на гуртовому ринку електроенергії за тарифом, встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики.

Довідка УНІАН. Україна у 2009 році скоротила експорт електроенергії на 49,2%, або 3,867 млрд. кВт/год, у порівнянні з 2008 роком - до 4 млрд. кВт/год. Минулого року Україна експортувала електроенергію в Словаччину, Угорщину, Білорусь, Польщу і Румунію.