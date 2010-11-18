Нафта дорожчає

Ціна нафти росте у четвер, 18 листопада, на фоні несподіваного падіння запасів сировини в США на максимальну з серпня 2009 року величину, що вселило в інвесторів надію на відновлення попиту на ринку.

Ціна грудневих ф`ючерсів на американську легку нафту WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже збільшилася на 0,94 долара, або на 1,17% - до 81,38 долара за барель.

Спотова ціна на північноморську нафтову суміш Brent вже виросла на 0,83 долара, або на 1,00% - до 83,43 долара за барель, передає Bloomberg.

За даними Міненерго США, запаси нафти в країні за минулий тиждень зменшилися на 7,3 мільйона барелів, запаси бензину - на 2,6 мільйона барелів, а запаси дистилятів - на 1,1 мільйона барелів.

В середу, 17 листопада, вартість грудневих ф`ючерсів на WTI на Нью-йоркській біржі NYMEХ знизилася на 1,90 долара - до 80,44 долара за барель на фоні побоювань посилювання кредитно-грошової політики Китаєм щодо зниження інфляції.

Долар в середу, 17 листопада, подешевшав до євро і ієни, проте в ході торгів досягав максимальної за сім тижнів вартості по відношенню до єдиної європейської валюти - 1,3489 долара за євро на фоні побоювань посилювання боргової кризи в Ірландії.

Золото в середу, 17 листопада, знов знизилося в ціні на фоні очікувань зміцнення долара до світових валют.

Грудневий ф`ючерс на золото за підсумками торгів в Нью-Йорку на біржі Comex подешевшав на 0,1% - до 1336,90 долара за тройську унцію.

Дорожчання золота останніми роками було викликане наростанням нестабільності в світовій фінансовій системі, економічною кризою, а з початку поточного року головним "двигуном" роста цін на цей метал стала боргова криза в Європі. Під час кризи в економіці золото набуває особливої популярності у інвесторів, які розглядають його як надійну альтернативу нестабільним валютам.