У результаті домовленостей Бойка та Міллера створено інструмент для поглинання "Нафтогазу" - Соколовський

Експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що 17 листопада під час переговорів міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКА з головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм МІЛЛЕРОМ створений інструмент для поглинання НАК "Нафтогаз України".

Про це експерт заявив в коментарі УНІАН.

"Офіційний Київ капітулював: Кремль з мовчазної згоди української сторони задекларував створення СП на двох, без європейців, як інструмент для поглинання НАК "Нафтогаз України". Із самого початку було зрозуміло, що розмови про трибічне СП за участю європейських компаній були розраховані на наївних і, швидше, відволікали увагу від справжніх намірів. Цікавості не виявляла жодна з серйозних європейських компаній. Окрім "Газпрому" і "Нафтогазу" ніякої третьої сторони в цьому політпроекті і не передбачалася. А правила і порядки в СП мають бути не європейські, а російські. У першу чергу тому, що так вигідно офіційній Москві, а європейським компаніям забороняє законодавство", - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Експерт вважає, що чинна українська влада, незважаючи на обіцянки, за півроку, без огляду на невиправдане підвищення вартості газу, тільки погіршила фінансовий стан НАК, посилила фактичну залежність від російської монополії, не зуміла почати реформування газового сектора, зокрема "Нафтогазу". "Тепер, всупереч чинному законодавству, "Нафтогаз" готові офіційно передати в управління іншій країні. Таким чином, очевидно, влада сподівається уникнути відповідальності за подальші негативні для нашої держави наслідки і перевести її на російську сторону", - підкреслив Б. СОКОЛОВСЬКИЙ.

"Абсолютно очевидно, що СП за кремлівським сценарієм тільки прискорить деградацію української газової галузі, а отже - поглинання української економіки, державності і самої влади. Дивно, що нинішні можновладці навіть цього не прораховують. Хоч би заради самозбереження", - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН 17 листопада в Москві міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО і голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН провели зустріч з головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Сторони обговорили ряд питань, які стосуються розвитку двосторонньої співпраці і стратегічного партнерства в енергетичній сфері, зокрема, питання відбору оцінювача для проведення процедури оцінки активів української і російської сторін для участі в можливому спільному підприємстві між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" на паритетних принципах.