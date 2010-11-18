Суд скасував стягнення штрафу з «Укртатнафти»

Вищий адміністративний суд України своїм рішенням від 10 листопада скасував стягнення штрафу у розмірі 110 млн. грн., накладене на ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) Антимонопольним комітетом України (АМКУ).

Відповідне рішення опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.

Зокрема, суд скасував рішення Харківського апеляційного адміністративного суду від 8 червня 2010 року і залишив в силі рішення Полтавського окружного адміністративного суду, який 9 грудня 2009 року визнав недійсним застосування комітетом штрафу до «Укртатнафти».

Як повідомлялося, 28 квітня 2009 року АМКУ оштрафував три компанії на 255 млн. грн. за зловживання монопольним становищем при заправці літаків авіаційним паливом на території аеропорту «Бориспіль» (Київ).