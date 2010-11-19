Україну стимулюватимуть збільшувати об’єми закупівлі газу за зниженими цінами – Соколовський

Експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський заявив, створення спільного газового СП і, таким чином, допущення "Газпрому" до управління української ГТС, призведе до того, що Україну стимулюватимуть збільшувати об'єми закупівлі газу за зниженими цінами.

Про це він заявив, виступаючи в ефірі телеканалу ТВі, повідомили УНІАН в прес-службі телеканалу.

Б. СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що злиття компаній за схемою, яку пропонує російська сторона, для України є неприйнятним. "Російська сторона обіцяє нам передати в спільне підприємство родовища на Ямалі і в Астраханській області. До речі, до цих родовищ виявляли цікавість декілька потужних західних кампаній, не таких, як майже збанкрутілий наш "Нафтогаз". Але ці компанії відмовилися, оскільки виявилось, що добувати газ на Ямалі і в Астрахані нерентабельно і невигідно. У першу чергу, він за хімічним складом не такий, який звикли використовувати в Європі. Є також певні труднощі з російським законодавством - легко добути газ, і дуже важко його звідти транспортувати. І для нас, очевидно, не можуть бути пріоритетом родовища на Ямалі і в Астрахані. Україна повинна мати можливість вкладати гроші в розвиток власних родовищ, як на чорноморському шельфі, так і на суші, в альтернативні джерела, у зберігаючі технології", - пояснив він.

На думку Б. СОКОЛОВСЬКОГО, будь-який співучасник в управлінні газотранспортною системою України отримує контроль над економікою і українським народом. "Газотранспортна система України має бути виключно власністю України, оскільки це власність народу, це - своєрідний імунітет держави" - сказав експерт і додав, що допущення до управління української ГТС будь-якого співучасника призведе до того, що Україну стимулюватимуть постійно збільшувати об'єми закупівлі газу за зниженими цінами, що приведе до деградації економіки держави.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада у Москві міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО і голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН провели зустріч з головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Сторони обговорили ряд питань, які стосуються розвитку двосторонньої співпраці і стратегічного партнерства в енергетичній сфері, зокрема, питання відбору оцінювача для проведення процедури оцінки активів української і російської сторін для участі в можливому спільному підприємстві між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" на паритетних принципах.