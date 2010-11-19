Янукович вніс до ВР законопроект про приєднання України до Енергетичної співдружності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про встановлення Енергетичної співдружності".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Основою метою законопроекту є набуття чинності Протоколу про приєднання України до Договору про встановлення Енергетичної Співдружності, підписаного 24 вересня 2010 року в р. Скоп’є (Македонія).

Прийняття і набуття чинності закону України забезпечить виконання Україною приєднувальних процедур у рамках Договору про встановлення Енергетичної співдружності і графіка імплементації асquis соттипаutaire.

Впровадження норм європейського енергетичного законодавства сприятиме розширенню доступу українських експортерів до енергетичних ринків країн Європи, надасть можливість прямого виходу на кінцевих споживачів, дозволить уникнути посередницьких послуг, створить ринкові умови в енергетичному секторі економіки, які сприятимуть залученню інвестицій для розширення можливостей і удосконалення існуючої енергетичної інфраструктури, сприятимуть подальшому розвитку і інтеграції українських енергетичних мереж в європейську систему.

Участь України у внутрішньому енергетичному ринку ЄС значно підвищить інвестиційну привабливість вітчизняних енергетичних компаній.

Впровадження стандартів ЄС позитивно вплине на інституційну структуру енергетичного сектора і його оптимізацію, засновану на ринкових принципах, сприятиме збільшенню капіталізації компаній, а також їх здатності залучати великі об'єми інвестицій.

Споживачі отримають доступ до усіх ресурсів європейського енергетичного ринку за конкурентними цінами і гарантовано будуть забезпечені енергоресурсами на максимально прийнятних умовах.

Подовідатиме законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО.