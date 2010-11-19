Mabofi оскаржила у Верховному суді Угорщини рішення у справі Emfesz та RosGas

17 листопада Верховний суд Угорщини виніс остаточну ухвалу, яка підтверджує, що Угорське управління з енергетики (УУЕ), яке регулює національні енергетичні питання, діяло незаконно при схваленні шахрайської купівлі компанії Emfesz компанією RosGas за 1 долар США у квітні 2009 року.

Про це сказано у повідомленні компанії Group DF, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, у своєму рішенні Верховний суд підтримав раніше винесений вердикт суду другої інстанції Будапешта, прийнятий у травні 2010 року.

Згідно з вердиктом, УУЕ не провело належну перевірку заявки компанії RosGas про схвалення купівлі компанії Emfesz. Керівник УУЕ схвалив угоду в одноденний термін, при цьому необхідні в таких випадках робочі процедури не були дотримані. А саме, УУЕ не провело перевірку структури власності компанії RosGas і не встановило фактичних власників компанії до сьогодні.

Тепер УУЕ зобов'язане повторити процес, у ході якого управління повинне детально вивчити заявку про схвалення купівлі компанії Emfesz.

Верховний суд підкреслив, що в ході повторного розгляду УУЕ вищезгаданої заявки має бути врахована позиція компанії Mabofi Holdings Limited (зареєстрована на Кіпрі, є частиною холдингу Group DF Limited, у який входять активи бізнесмена Дмитра ФІРТАША). У свою чергу компанія Mabofi вже проінформувала УУЕ, що угода про купівлю компанії Emfesz компанією RosGas носила шахрайський характер.

Це остаточне рішення суду найвищої інстанції Угорщини, яке далі не може бути оскаржене або переглянуте в судовому порядку.

Коментуючи це рішення, директор компанії Mabofi Девід БРАУН повідомив, що "це дуже важлива для нас перемога і значний крок на шляху відновлення повноцінної діяльності компанії Emfesz".

Нагадаємо, 18 січня Будапештський міськсуд визнав незаконним рішення УУЕ, яким була схвалена операція з продажу Emfesz.

На початку травня компанія Group DF, яка належить бізнесменові Дмитру ФІРТАШУ, заявила, що 100% акціонерного капіталу Emfesz Kft були незаконно передані від кіпрської компанії Mabofi Holdings Limited компанії RosGas AG.

28 квітня Emfesz заявила про зміну постачальника газу з компанії RosUkrEnergo (45% належить Д. ФІРТАШУ, 50% - російському "Газпрому") на RosGas.

Тоді Emfesz повідомила, що RosGas є компанією, яка входить у сферу інтересів "Газпрому".

"Газпром" після цього спростував своє відношення до компанії RosGas, колишня назва якої Ikron AG.

У травні суд кантони Цуг (Швейцарія) заборонив компанії RosGas відчужувати акції Emfesz.