Мінськ веде переговори з Баку про поставки азербайджанської нафти на білоруські НПЗ

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО пропонує Азербайджану організувати поставки нафти на білоруські нафтопереробні заводи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, про це йшла мова сьогодні під час зустрічі О.ЛУКАШЕНКА з президентом Державної нафтової компанії Азербайджану Ровнагом АБДУЛЛАЄВИМ.

"Ми розглядаємо будь-які варіанти співпраці з Азербайджаном щодо вуглеводневої сировини. Я маю на увазі поставки до Білорусі азербайджанської нафти за своп-схемою, заміщаючи венесуельську нафту, яка продаватиметься на американському ринку", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Водночас у прес-службі не повідомили деталей можливої організації поставок азербайджанської нафти до Білорусі.