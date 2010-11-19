ДТЕК планує інвестувати в будівництво вітряних електростанцій близько 300 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор з розвитку енергетичного напрямку бізнесу компанії "СКМ" Сергій КОРОВІН сьогодні на прес-конференції, присвяченій 10-річчю компанії.

«Обсяг інвестицій у будівництво цих станцій складе близько 300 млн. євро», - сказав С.КОРОВІН.

У той же час, він відзначив, що на реалізацію загальної програми в цьому напрямку буде потрібно значно більшу суму коштів.

«Якщо все піде добре, то реалізація загального портфеля проектів ц цій сфері треба буде інвестицій на суму трохи менше двох мільярдів євро», - зазначив С.КОРОВІН.

Довідка УНІАН. ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобутку і збагаченню вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.