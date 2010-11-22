Нафта дорожчає

Ціна нафти росте на торгах у понеділок, 22 листопада, на фоні очікувань інвесторів, що надання Ірландії фінансової допомоги з боку ЄС допоможе врегулювати ситуацію на ринку суверенних боргів в Європі.

Вартість січневих ф`ючерсів на американську легку нафту WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже збільшилася на 0,75 долара, або на 0,91% - до 82,73 долара за барель.

Спотова ціна на північноморську нафтову суміш Brent підвищилася на 0,91 долара, або на 1,08% - до 84,53 долара за барель, повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, в неділю, 21 листопада, рада міністрів економіки і фінансів ЄС підтвердила намір Євросоюзу надати фінансову допомогу Ірландії. Розмір кредиту складе близько 80-90 мільярдів євро.

За підсумками п`ятниці, 19 листопада, вартість грудневих ф`ючерсів на американську легку нафту WTI на NYMEХ впала на 0,34 долара - до 81,51 долара за барель. Січневі ф`ючерси в Нью-Йорку впали в ціні на 0,44 долара - до 81,98 долара за барель.

Тим часом, євро на торгах у п`ятницю, 19 листопада, збільшився в ціні по відношенню до долара на фоні очікувань гравцями ринку фінансової підтримки Ірландії, а також позитивної динаміки на американських біржах.

Євро подорожчав до долара до 1,3685 долара за євро проти 1,3628 долара за євро днем раніше. До ієни американська валюта не змінилася в ціні - 83,48 ієни за долар. У цілому курс долара до корзини шести валют країн - основних торгових партнерів США знизився на 0,24% - до 78,12 пункту.