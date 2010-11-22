Котирування ф'ючерсів на нафту на NYMEX трохи знизилися

Котирування ф'ючерсів на нафту трохи знизилися в ході п'ятничної сесії, тому що увага трейдерів була сфокусована на посиленні грошово-кредитної політики в Китаї і побоюваннях щодо ситуації в єврозоні, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування грудневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 34 цента, або на 0,4%, до 81,51 долара за барель. Січневі ф'ючерси на нафту впали в ціні на 44 цента, або на 0,5%, до 81,98 долара за барель.

Китай у п'ятницю підвищив резервні вимоги для банків на 0,50 процентного пункту, прагнучи стримати інфляцію і не допустити перегріву економіки. Побоювання щодо посилювання грошово-кредитної політики Китаю останнім часом чинили тиск на нафтовий ринок, тому що інвестори турбуються, що економічне зростання в цій країні, яка є одним з найбільших споживачів нафти, сповільниться.

Тим не менш, підвищення рівня обов'язкових резервів є менш радикальним заходом, ніж підвищення процентних ставок, яке могло б сильніше вплинути на ринки.

Євро виріс проти долара США в очікуванні фінансової допомоги для Ірландії, що надало підтримку цінам на сиру нафту. У п'ятницю представники ірландської влади продовжували переговори з представниками Євросоюзу, Європейського центрального банку та Міжнародного валютного фонду щодо плану допомоги для фінансової системи країни.

Необхідність такої підтримки стала більш нагальною після того, як у п'ятницю банк Allied Irish Banks PLC приєднався до числа банків, котрі заявили, що вони все більше залежать від фінансування з боку ЄЦБ.

За підсумками тижня ціни на нафту знизилися на 4%, після різкого падіння на початку цього тижня, спровокованого побоюваннями щодо жорсткості грошово-кредитної політики в Китаї. У середу Міністерство енергетики США представило звіт, який свідчив про різке скорочення запасів нафти і нафтопродуктів в США, однак ці новини не змогли підштовхнути ціни вгору.

Запаси в США знаходяться вище середніх рівнів уже протягом ряду років, у зв'язку з чим ціни на нафту залишалися стриманими, коли ціна інших сировинних товарів піднялася до історичних максимумів.

За підсумками торгів у п'ятницю грудневі ф'ючерси на бензин RBOB подешевшали на 3,23 цента, або на 1,5%, до 2,1960 долара. Грудневі ф'ючерси на топковий мазут упали в ціні на 2,07 цента, або на 0,9%, до 2,2744 долара за галон.