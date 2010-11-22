НКРЕ зберегла оптову ціну на електроенергію в грудні на рівні 502,5 грн. за МВт/год.

Національна комісія регулювання електроенергетики зберегла прогнозну оптову ринкову ціну на електроенергію в грудні на рівні листопада - 502,5 грн. за МВт/год. (без ПДВ).

Про це йдеться в постанові комісії №1529 від 19 листопада, копію якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Регулятор не змінює рівень прогнозної оптової ціни вже впродовж трьох місяців.

Таким чином, рівень прогнозної оптової ціни зріс з початку року на 13,8% – з 441,4 грн, встановлених для січня, до 502,5 грн за МВт/год. (без ПДВ) у вересні.

Раніше НКРЕ прогнозувала, що в поточному році прогнозна оптова ціна електроенергії на Оптовому ринку електроенергії в Україні зросте лише на 15%.

Довідка УНІАН. Прогнозна оптова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва і обсягів дотаційних сертифікатів. Енергозабезпечуючі компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії при розрахунку роздрібних тарифів.

За 2009 рік рівень прогнозної оптової ціни зріс на 8,7% – з 395,17 грн., встановлених для січня, до 428,55 грн за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

Прогнозна оптова ціна електроенергії в 2008 році зросла на 46,3% – з 270,12 грн., встановлених для січня, до 395,17 грн. за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

У 2007 році прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію зросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/год. (без ПДВ).

Прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію в 2006 році зросла на 16,05% – з 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/год. (без ПДВ).