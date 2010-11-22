Україна буде надійним постачальником газу і нафти до Європи - Азаров

Україна буде надійним постачальником газу і нафти в країни Європейського Союзу, незважаючи на існуючі розбіжності з Росією щодо ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час відкриття в Києві Українсько-Бельгійського економічного форуму.

«Так, у нас є певні розбіжності з російським керівництвом щодо ціни на газ, умов контракту, але це не означає жодним чином, що нами порушуватимуться умови поставки газу і нафти до Європи. Навпаки, ми зробимо все абсолютно, щоб ці поставки були надійними і стабільними», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що в українських газосховищах накопичено достатній об`єм газу для внутрішнього споживання і здійснення транзиту до Європи.

«Ми застрахували себе і своїх партнерів від будь-яких несподіванок. Тому Європа може бути впевненою, що те, що було в січні 2009 року, ніколи не повториться», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДК «Укртрансгаз», станом на 10 жовтня п.р. у підземні сховища газу (ПСГ) закачано 12,4 млрд. куб. м газу, що на 2,3 млрд. куб. м більше, ніж на відповідну дату 2009 року.