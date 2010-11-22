Рівень розрахунків підприємств ТКЕ за газ у нинішньому опалювальному сезоні становить 20% - МінЖКГ

Рівень розрахунків підприємств теплокомуненерго за спожитий в нинішньому опалювальному сезоні газ, станом на 12 листопада ц.р., становить 20%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань житлово-комунального господарства з посиланням на дані ДК «Газ України».

Згідно з повідомленням, упродовж опалювального сезону 2010-2011 рр. підприємства комунальної теплоенергетики спожили природного газу на суму 1 556,8 млн. грн., сплатили – 309 млн. грн.

Серед причин низького рівня розрахунків за природний газ, спожитий в поточному опалювальному сезоні, в МінЖКГ називають те, що оплата від споживачів за послуги з теплопостачання надходить впродовж місяця, наступного за розрахунковим, розрахунки за газ проводяться кожну декаду, через що створюється «касовий розрив». При цьому ще не переглянуто тарифи на теплову енергію з урахуванням нової ціни на природний газ.

Станом на 12 листопада ц.р., заборгованість за газ в опалювальному сезоні 2009-2010 рр. становила 1 752,3 млн. грн., рівень розрахунків – 83%.