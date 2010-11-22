Російська опозиція вимагає пояснити завищену у 3-4 рази вартість газопроводів «Газпрому»

Російські опозиціонери вимагають пояснити завищену у 3-4 рази вартість газопроводів, які реалізовує "Газпром".

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві оргкомітету Коаліції "За Росію без свавілля і корупції", яку підписали екс-прем'єр-міністр РФ, лідер Народно-демократичного союзу Михайло КАСЬЯНОВ, екс-заступник міністра енергетики Володимир МІЛОВ, екс-віце-прем'єр міністр Борис НЄМЦОВ і екс-депутат Держдуми Володимир РИЖКОВ.

"Вимагаємо від уряду Російської Федерації і Рахункової палати Російської Федерації негайного проведення перевірки витрачання коштів компанією "Газпром" на будівництво газопроводів, яке обходиться у 3-4 рази дорожче, ніж будівництво аналогічних газопроводів у Європі, і публікації результатів цієї перевірки", - йдеться в заяві.

Також сказано, що розміщені в Інтернеті документи про великомасштабні крадіжки в державній компанії "Транснафта" є "доказом фактів великомасштабної корупції за потурання або під прикриттям вищих посадовців держави".

Російські опозиціонери також вимагають від Рахункової палати РФ зняти усі грифи з доповіді про результати перевірки компанії "Транснафта" і розмістити її в повному обсязі у відкритому доступі на сайті Рахункової палати.

Окрім цього, висувають вимоги створення парламентської комісії з розслідування фактів, викладених в доповіді Рахункової палати. При цьому, більшість членів такої комісії мають бути незалежними експертами.

Як повідомляли, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про розкрадання 4 млрд. дол. у будівництві "Транснафтою" нафтопроводу Східний Сибір - Тихий океан (ССТО).

"Газпром" будує газопровід "Північний потік" і має намір побудувати "Південний потік", вартість яких складає близько 7,4 і близько 20 млрд. євро відповідно.