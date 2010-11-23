У Херсоні на Дніпрі ліквідована нафтова пляма
11:00, 23 листопада 2010Енергетика
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У Херсоні на Дніпрі в районі Нафтогавані 22 листопада місцевий житель виявив нафтову пляму.
Про це УНІАН повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, співробітники Управління МНС у Херсонській області, що прибули на місце, підтвердили наявність плями розміром 1000 м на 20 м.
Був викликаний катер з Херсонського морпорту, місце розливу оброблене спеціальним сорбентом, пляма ліквідована.
Джерело забруднення уточнюється.
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