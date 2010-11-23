ДТЕК з листопада почала комерційні постачання електроенергії до Білорусі

ТОВ «Східенерго», що входить в структуру приватного енергетичного холдингу ДТЕК, з 10 листопада почало здійснювати комерційні експортні постачання електроенергії до Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив журналістам директор ТОВ «Пауер Трейд», що входить в структуру ДТЕК, Андрій ФАВОРОВ.

За його словами, постачання потужністю 300 МВт здійснюються на підставі контракту, укладеного між «Східенерго» і державним виробничим об`єднанням «Біленерго» 1 вересня 2010 року.

А.ФАВОРОВ відзначив, що контракт був укладений за ініціативою білоруської сторони.

Він також уточнив, що до кінця поточного місяця «Східенерго» планує експортувати в адресу білоруського контрагента 136 млн. кВт/г.

Як дав зрозуміти А.Фаворов, електроенергія для здійснення експортних постачань до Білорусі купується на внутрішньому оптовому ринку за ціною, що не враховує дотаційні сертифікати, що визначене відповідним розпорядженням Кабінету міністрів від 27 травня 2009 року (№574-р).

Здійснення експортних постачань до Білорусі узгоджене на рівні Міністерства палива і енергетики, яке надало «Східго» відповідний дозвіл 8 листопада.

Довідка УНІАН. ТОВ «Східенерго» - приватна енергогенеруюча компанія України, посідає лідируючу позицію на ринку теплової генерації (за підсумками першого півріччя 2010 р. - 26,99% відпуску електроенергії ТЕС України).